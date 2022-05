Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea și digitalizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat in ultimii…

- Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a anuntat vineri intentia de a inceta livrarile de la miezul noptii, invocand restante de plata, in momentul in care Finlanda si-a anuntat aderarea la NATO. Exporturile din Rusia catre Finlanda „sunt la zero in prezent,…

- BOCȘA – Distribuitorul regional anunța ca anul acesta are programate investiții in rețelele din Bocșa, care depașesc aceasta suma, pentru modernizarea sistemului de distribuție a gazelor naturale pe o lungime de aproximativ 5 kilometri! Scopul investiției, potrivit unui comunicat al Delgaz Grid, este…

- Delgaz Grid se pregatește sa investeasca peste 10 milioane de lei in proiecte pentru modernizarea sistemului de distribuție a gazelor naturale pe o lungime de peste 38 de kilometri in județul Bistrița-Nasaud. Delgaz Grid este o companie de distribuție din cadrul Grupului german E.ON care opereaza o…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in cateva localitati din judetul Cluj. DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea

- Loteria Romana anunța ca, la tragerea Loto 6/49 de duminica, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 14.823.497,68 lei (aproape 3 milioane de euro). Citește și: Incepe simularea examenelor naționale Biletul norocos a fost jucat in București, la o agenție din Sectorul 4 al Capitalei si a costat…

- Populația Ucrainei are nevoie urgenta de ajutor. Milioane de ucraineni traiesc in frica și incertitudine. Romania nu ramane indiferenta la numarul imens de oameni care au fost nevoiți sa-și paraseasca țara și sa-și vada familiile destramate. Sambata, la Arena Naționala, de la ora 16:00, va avea loc…