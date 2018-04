Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in 1917. Romania, cu excepția Moldovei, este sub ocupație. Germanii, austro-ungarii, bulgarii și turcii dau ordine, fac legea, fura, jefuiesc. Romanii ramași sub ocupație incearca sa supraviețuiasca. Destul de greu avand in vedere ordonanțele cotidiene care cer mereu noi și noi rechiziții de…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza luni, 26 martie, si marti 27 martie 2018 activitati culturale dedicate celebrarii Unirii Basarabiei cu Romania, manifestari desfasurate sub sigla Anului Centenarului. Actul Unirii Basarabiei, consfintit in sedinta Sfatului Tarii din 27 martie 1918,…

- „Terre des hommes” Romania organizeaza pe 1, 2 și 3 martie un workshop gratuit privind organizarea și facilitarea comunitara. Temele abordate vor viza dezvoltarea comunitara, politica de protecție a copilului, lucrul cu copiii, studii de caz privind comunitațile din județul Bacau, prezentarea proiectului…

- Orașul Targu Ocna a gazduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. In cadrul acestei intalniri a avut loc…

- Orașul Targu Ocna gazduiește intre 25 și 27 februarie lucrarile Consiliului Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR) la care vor participa și un numar de peste 10 primari din localitați ale Republicii Moldova. Acest eveniment se dorește a fi un prim pas pentru revitalizarea relațiilor internaționale,…

- Prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL II), județul Bacau a primit o finanțare consistenta pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea a 54 de unitați școlare, atat din mediul rural, cat și din urban. Este vorba despre 106,9 milioane de lei, adica peste 21 de milioane de euro, care vor…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- antreprenorii locali care și-au prezentat opinia la reuniunea „Invest in Romania” organizata de Patronatul Județean al IMM-urilor cred ca este un moment propice investițiilor Județul Bacau are potențial pentru reluarea dezvoltarii economice care il caracteriza cu circa 27 de ani in urma – au spus reprezentanții…