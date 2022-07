Stiri pe aceeasi tema

- ”Lucrarile de inlocuire a unor echipamente de inalta si medie tensiune la statiile de transformare Stanilesti si Murgeni au fost finalizate. De asemenea, au fost create conditiile necesare pentru integrarea in SCADA (control si achizitie de date la distanta) a celor doua obiective care fac parte din…

- Delgaz Grid finalizeaza lucrari de modernizare la stațiile de transformare Stanilești și Murgeni din jud. Vaslui • Obiectivele fac parte din proiectul de modernizare a cinci stații de transformare din județul Vaslui: Huși, Stanilești, Vetrișoaia, Falciu și Murgeni; • Valoarea totala a investiției este…

- DILEMA… Sa fie curat sau sa fie liniște?! Aceasta este intrebarea zilei la Huși, unde o parte a locuitorilor s-au suparat pe lucratorii de la Salubrizare sau „Spații Verzi”, care iși fac treaba prin oraș eficient, dar… zgomotos. Paharul indignarii s-a umplut chiar daunazi, cand, la prima ora a dimineții…

- IN TREND… Dupa Primaria Vaslui și cea din Murgeni, Curtea de Conturi a gasit și la Primaria Barlad nereguli grave. In urma auditului facut, s-au gasit grave nereguli, in special la modul in care au fost cheltuiți banii din bugetul local. S-au platit lucrari neefectuate catre societațile agreate de Primarie,…

- Ministerul Educației a publicat rezultatele finale la examenul de Bacalaureat, dupa contestații. Rata de promovare in județul Vaslui a crescut cu doua procente, de la 70,60% la 72,87%. La limba romana unele note au fost majorate și cu un punct. Spre exemplu, un candidat de la Colegiul „Cuza Voda” Huși,…

- GRAV… Pompierii din cadrul serviciului de voluntari din Vetrișoaia au intervenit alaturi de pompierii militari din cadrul secției Huși, in cazul unui incendiu izbucnit la magazinul satesc. Din pacate, dupa mai mult de o ora de lupta cu flacarile, punctul commercial a ars aproape in totalitate. “Secția…

- TRAGIC… Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru deblocare/descarcerare), o ambulanța SMURD tip B2 (EPA) și echipaje specializate, pentru asigurare masuri PSI in urma producerii unui accident rutier in localitatea Gura…