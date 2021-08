Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de aseara si pe parcursul noptii, in mai multe judete ale Moldovei a plouat abundent, precipitatiile fiind insotite de vant puternic si descarcari electrice. Meteorologii au emis zeci de avertizari COD ROSU de furtuni in judetele Iasi, Vaslui si Galati, si COD PORTOCALIU in zone din Bacau sau…

- Avertizare de viituri in zona raurilor Siret si Prut pana joi dimineata Foto: Arhiva/ ISU. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 4 august, o atentionare Cod galben de viituri, valabila pâna joi dimineata în bazinele hidrografice…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 05 iulie, ora 10:00 – 06 iulie, ora 12:00 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea și Galați In intervalul menționat, in centrul și sudul Moldovei, va…

- Vremea nefavorabila din ultimele 24 de ore a cauzat numeroase avarii in rețelele electrice din Moldova • Aproximativ 6.000 de clienți din județele: Neamț, Suceava, Bacau, Iași și Vaslui nu au energie electrica; • In județul Neamț au fost inregistrate cele mai multe avarii pe liniile de medie tensiune,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 30 iunie, ora 11:00 – 01 iulie, ora 12:00 Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Suceava, Neamț, Bacau și Vrancea In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 12:00 – 29 iunie, ora 22:00 Zona afectata: județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Vaslui și Galați In intervalul menționat, in vestul și sudul Moldovei, instabilitatea…

- Vreme instabila cu ploi abundente, care afecteaza Romania, se va mentine asa pana la inceputul saptamanii viitoare. In Moldova, județele Iași, Botosani, Suceava, Neamt si Vaslui se afla pana la ora 23:00, sub atenționare cod galben de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica accentuata.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabile in localitati din judete situate in Moldova. Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:30, in judetele Iasi, Vaslui, Botosani, Galati, precum si in zona joasa a judetelor Bacau, Suceava,…