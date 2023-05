Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul trecut, echipa de volei cadeți de la clubul Delfinii Ghirișeni din Campia Turzii a fost invitata de Academia de Volei Marius Ciortea sa participe la Florești, la un turneu amical organizat cu ocazia desfașurarii festivalului ”MOVING FLOREȘTI”. Turneul a avut loc in Sala de Sport ANL, iar…

- Pe data de 14 mai 2023, incepand cu orele 09.00, organizația TSD Campia Turzii in parteneriat cu PSD Campia Turzii și Complexul Turistic „La Broscuța” din Campia Turzii, organizeaza pe terenul de fotbal din cadrul complexului mentionat, turneul de fotbal „CAMP CUP”, acesta fiind un turneu caritabil…

- in Sala “Nicușor Marcu”, LPS Alba Iulia organizeaza turneul final B Under 13 la baschet feminin In perioada 12-14 mai, in Sala “Nicușor Marcu” din Alba Iulia, se va disputa turneul final Under 13 la baschet feminin, organizator fiind clubul LPS Alba Iulia. Mai participa LPS Galați, Olimpia București,…

- Clubul de pe litoral participa in competitie cu trei echipe, una la masculin si doua la feminin. CSM Constanta va organiza, joi, 13 aprilie, turneul de promovare in Divizia A la tenis de masa, la masculin si feminin. Evenimentul va fi gazduit de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta. "Meciurile…

- La sfarșitul saptamanii trecute, echipele de volei tineret din Campia Turzii, fete și baieți, antrenate de Ilie Calean, au avut doua partide amicale la Florești, cu echipa de fete și baieți de la Academia de Volei Marius Ciortea. Academia de volei din Florești a fost inființata de fostul capitan al…

- Sambata, 8 aprilie 2023, Sala Sporturilor din Șomcuta Mare va fi gazda unui turneu inedit de fotbal feminin, under 13. Echipele participante sunt: Venus Maramureș; U Olimpia Cluj; United Bihor; Școala nr 18 Baia Mare; Balance Vladimir Giulești; ACS Star Junior. Cu o experiența in ligile naționale, Venus…

- Sambata, 25 martie 2023, in Sala Sporturilor ”Ioan Stanatiev” din Campia Turzii, FC Campia Turzii in colaborare cu Academia de Prim Ajutor, a organizat un curs de prim ajutor pentru antrenorii de la grupele de copii și juniori ale clubului. Cursul practic și teoretic a fost predat de Dr. Bianca Binzari.…

- Un cititor din Luna ne-a relatat ”aventura” pe care a trait-o atunci cand a fost nevoit sa-și duca tatal la Urgențe. O ”aventura” care a implicat spitalele din Turda și din Campia Turzii. ”Ieri seara in jurul orei 19:30, m-am prezentat la CPU Turda, impreuna cu tatal meu in varsta de 75 ani, care acuza…