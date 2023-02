Delfini roz pe cale de dispariție, salvați în Columbia Doi delfini roz au fost salvați dintr-un rau columbian, unde mamiferele pe cale de dispariție ramasesera blocate. Cei doi delfini au ramas blocați in apele de mica adancime ale unui afluent al raului Rio Meta. Aceștia au fost observați la timp și astfel s-a pornit operațiunea de salvarea. Imaginile arata cum mai multi agenti in uniforma transporta mamiferele folosind un hamac dar și pe specialistii care verificau starea animalelor, stropindu-le continuu cu apa. In fata riscului iminent de moarte a mamiferelor, expertii au actionat rapid, echipati doar cu hamace si plase de pescuit. Operațiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

