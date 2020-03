Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Facebook) Instituțiile de cultura din Constanța s-au adaptat crizei coronavirus și au venit in intampinarea constanțenilor care stau acasa. Astfel, multe din spectacole s-au mutat online și pot fi vizionate in acest weekend urmarind linkurile de mai jos: Vineri, 27 martie Centrul Multifuncțional…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au efectuat, miercuri, zece perchezitii in Capitala si judetele Constanta, Galati si Cluj, la persoane care vindeau online teste rapide pentru depistarea coronavirusului, despre care anchetatorii spun ca sunt false. "Intr-o…

- Primaria Municipiului Constanta impreuna cu Orange Romania pun la dispozitia elevilor, parintilor si profesorilor o platforma gratuita de lectii online care vine in sprijinul actului educational in aceasta perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise.Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta:ldquo;Punem…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere evolutia situatiei generate de raspandirea la nivel national a infectiei cu coronavirus (COVID-19), Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, cu sediul in Bd. I. C. Bratianu, nr.50, Targoviste, vine in sprijinul clientilor sai si reaminteste ca din luna septembrie 2018,…

- Mai multe grupuri destinate celor care vor sa colaboreze pentru a-si transmite rezultatele creatiilor artistice apar online pe fondul izolarii sociale. Entertainmentul isi dezvolta viata exclusiva de retea sociala, anunța MEDIAFAX.Spatiul online s-a imbogatit cu cluburi de film infiintate…

- (foto: Pexels) Universitatea „Ovidius” din Constanța nu iși suspenda inca activitatea, dar incearca sa faca o tranziție la cursurile susținute online, conform unei hotarari adoptate marți de Senatul Universitații: „In ședința de astazi, 10.03.2020, Senatul UOC a aprobat, la propunerea Consiliului de…