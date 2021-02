Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii rețelei Facebook din Australia au descoperit ca nu mai au nicio știre locala sau internaționala in news feed, dupa ce rețeaua de socializare a blocat tot conținutul media. Facebook a luat aceasta decizie in urma unei dispute cu guvernul privind plata pentru conținut, spre nemulțumirea utilizatorilor…

- Google a anuntat miercuri ca a lansat produsul News Showcase in Marea Britanie, ceea ce inseamna ca gigantul va incepe sa plateasca pentru continutul de presa pe care il preia in Regatul Unit, pentru prima data in istorie, potrivit CNBC. Gigantul din Silicon Valley a semnat contracte cu 120 de publicatii…

- Facebook a interzis știrile false și teoriile conspiraționiste despre toate vaccinurile impotriva coronavirusului, dupa ani in care declarațiile daunatoare și nefondate au fost postate pe platforma sa, informeaza The Guardian . Facebook a anunțat, luni, ca parte a politicii sale privind dezinformarea…

- Al patrulea cel mai populat oraș din Australia, Perth, a intrat in carantina, dupa ce un paznic de 20 de ani al unui hotel a fost depistat pozitiv cu SARS-COV-2. Hotelul pe care acesta il pazea a gazduit patru persoane infectate, inclusiv cu tulpini extrem de virale și ușor transmisibile. In Perth restaurantele,…

- Connect-R a avut parte de un real șoc atunci cand a aflat ca a fost interzis pe rețelele de socializare. Neștiind ce sa faca, deoarece nu s-a mai confruntat in trecut cu aceasta problema, fostul soț al Mishei nu a stat pe ganduri și le-a cerut ajutorul fanilor, sperand ca va primi un sfat util și ca…

- Se pare ca acea vorba romaneasca potrivit careia „cine sapa groapa altuia, va cadea singur in ea” se adeverește pentru Donald Trump. Acesta a incercat sa inchida operațiunile TIk-Tok in Statele Unite, iar acum, pe final de mandat, Tik-Tok se aliaza cu celelalte mari rețele de socializare in blocarea…

- Discovery+, serviciul de streaming care aduce la un loc conținutul și brandurile emblematice ale Discovery din intreaga lume, va fi disponibil și in Romania. Discovery și Vodafone au semnat un parteneriat pe termen lung, prin care clienții companiei de telefonie din 12 țari europene vor continua sa…

- Filme cu potențial de blockbuster precum Dune, Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Suicide Squad vor fi lansate, alaturi de toate celelalte titluri ale Warner Bros., simultan in cinematografe și pe platforma de streaming HBO Max. Anunțul studiourilor Warner Bros. de joi face ca presa internaționala dar și…