- Delegatii la nivel inalt din cele doua Corei s-au intalnit vineri pentru a discuta despre ameliorarea relatiilor bilaterale inainte de summitul planificat intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Aceste discutii ar fi trebuit initial sa aiba loc la…

- La summitul din aprilie, presedintii Coreei de Nord si Coreei de Sud, Kim Jong Un si Moon Jae-in, au convenit sa continue dialogul pentru realizarea unor obiective comune, precum incheierea oficiala a razboiului inter-coreean (incheiat in 1953 doar prin armistitiul de la Panmunjom) sau denuclearizarea…

- Coreea de Nord și de Sud sunt pe punctul de a pune capat razboiului inceput in 1950 și vor semna un tratat de pace in timpul summitului dintre cei doi șefi de stat programat pentru 27 aprilie, scrie Daily Mail. Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-Un și președintele Moon Jae-in se vor intalni saptamana…

- Faptul ca Kim si sotia sa, fosta cantareata Ri Sol Ju, au asistat la concertul de duminica a fost foarte neobisnuit. In mod normal, regimul izolat incearca sa impiedice orice infiltrare a culturii sud-coreene.Kim Jong Un, primul lider nord-coreean care a asistat la un spectacol al sud-coreenilor,…

- Coreea de Sud a propus ca intalnirea sa aiba loc in satul neutru Panmunjom in Zona Coreeana Demilitarizata.Coreea de Nord a anuntat ca va fi reprezentata de o delegatie formata din trei membri, care va fi condusa de Ri Son Kwon, presedintele Comitetului pentru Reunificarea Pasnica a Patriei.De…

- Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai."Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa…