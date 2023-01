Delegaţie parlamentară germană la Taipei: China condamnă vehement această vizita O delegatie parlamentara germana a initiat, luni, o vizita oficiala in Taiwan, pentru a demonstra "solidaritatea" cu Administratia separatista de la Taipei, dar China a condamnat vehement initiativa, cerand evitarea ingerintelor in afacerile interne chineze, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

