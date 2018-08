Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Astazi, delegatia de atletism a Romaniei se va indrepta spre Erzurum, in Turcia, unde va participa la Campionatul Balcanic de Stafete pentru seniori, programat sambata si duminica. In delegatia tricolora se regasesc si reprezentanti prahoveni, atat in randul sportivilor, cat si al antrenorilor…

- Petre Apostol De maine, la Tampere, in Finlanda, incepe o noua editie a Campionatelor Mondiale de Atletism pentru categoria de varsta U20. Printre tarile prezente la competitia mondiala se numara si Romania, care are un lot format din 17 sportivi (9 baieti si 8 fete), intre care si un reprezentant ploiestean,…

- E greu de spus ce inseamna o familie numeroasa. Pentru unele persoane o familie mare e una cu mai mult de 9 copii, in timp ce pentru alții o familie cu 4 copii este una mare. Totul ține de percepție, cultura și de propria noastra perspectiva. Viața intr-o familie mare poate fi foarte frumoasa și plina…

- Echipa feminina a Romaniei a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de alergare montana pe distante lungi de la Karpacz (Polonia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. La individual (17 km), Denisa Dragomir a ocupat locul patru, Andreea Piscu s-a clasat pe 11, Ingrid Mutter pe…

- La Minsk (Belarus), pe Stadionul Național Olimpic Dinamo, s-a desfașurat meciul internațional la care au participat sportivi reprezentand Asociația Balcanica a Federațiilor de Atletism (printre care și Romania), țarile baltice, Ucraina și Belarus. In proba de saritura in lungime, Iulian Cristian Staicu,…

- In perioada 12-15 iunie 2018, o delegatie a Grupului Parlamentar de Prietenie cu Romania din Adunarea Nationala Franceza efectueaza o vizita oficiala in Romania. „Marti, 12 iunie, programul a inclus o serie de convorbiri ...

- Adunarea Generala a Federatiei Romane de Atletism, desfasurata vineri, la Bucuresti, a votat afilierea a inca 18 structuri sportive din intreaga tara, toate cu respectarea prevederilor Legii Sportului 69/2000, fiind, astfel, cea mai bine reprezentata federatie de specialitate din Romania, cu 240 de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere miercuri cu o delegatie a World Jewish Restitution Organisation (WJRO), condusa de ambasadorul Colette Avital, a informat MAE, prin intermediul unui comunicat de presa. "Au fost abordate teme legate de relatia bilaterala Romania -…