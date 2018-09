Stiri pe aceeasi tema

- „Alchemy Hub” din Brașov, inființat de catre Sorin Peligrad, antreprenor și formator din Sfantu Gheorghe, stabilit in județul vecin, a intrat in competiția „Central European Startup Awards (CESA)” și poate fi votat online, astazi, pentru a avea șansa de a se numara printre caștigatori. Central European…

- Doi sportivi dublu legitimați la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe și la Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua sunt cuprinși in delegația care va reprezenta Romania la Campionatele Europene de Atletism. Campionatele Europene de Atletism in aer liber sunt programate sa se desfașoare la…

- Cinematograful „Arta by Cityplex” din Sfantu Gheorghe, care a ajuns la un an și jumatate de la inaugurare, a inregistrat, pana in prezent, peste 62.000 de vizitatori, au anunțat ieri, reprezentanții instituției. Peste 360 de filme au fost proiectate, iar cel mai urmarit a fost „Kincsem”, in regia lui…

- Zeci de tineri cu dizabilitați motorii, participa zilele acestea la tabara malteza organizata in apropierea localitații covasnene Valcele. Tabara, manifestare cu tradiție, este derulata de Secretariatul General al Serviciului de Ajutor Maltez in Romania (SAMR), in stransa colaborare cu filiala din Sfantu…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe, care organizeaza in acest an cea de-a treia editie a Festivalului National „D-BUTAN-T”, ofera castigatorilor un contract de colaborare cu durata de un an. Festivalul va avea loc in luna octombrie, iar editia din acest an este dedicata scenografilor debutanti,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in opinia sa, Cartierul Orko, locuit exclusiv de romi, este „o bomba sociala cu ceas”, iar masurile luate de autoritatile locale nu sunt suficiente pentru a opri declansarea acesteia. Antal Arpad…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a salutat, joi, adoptarea Codului administrativ de catre Senat, apreciind totodata ca in Romania ar fi nevoie de o reforma administrativa mult mai ampla. In opinia sa, acest cod, care urmeaza sa intre saptamana viitoare la vot final la Camera Deputatilor,…

- O echipa formata dintr-un elev și un profesor de la Liceul Tehnologic „Kos Karoly” – structura a Liceului „Puskas Tivadar” din Sfantu Gheorghe, a participat la Festivalul Național Școlar „INOVAFEST”, derulat recent, la Focșani, in județul Vrancea, și a obținut premiul II. Festivalul, ajuns la cea de-a…