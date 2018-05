Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump anunta pe Twitter ca o delegatie americana se afla in Coreea de Nord pentru a stabili detaliile summit-ului cu Kim Jong Un si isi exprima increderea in potentialul stralucit al Coreei de Nord, relateaza News.ro.

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri reactia "productiva" si "calduroasa" a Coreei de Nord, care s-a declarat in continuare deschisa dialogului cu Washington, in pofida anularii intalnirii istorice intre cei doi lideri, informeaza AFP si dpa. "E o veste foarte buna sa primim…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi anularea intrevederii programate cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, denuntand “ostilitatea” regimului de la Phenian si amenintand cu o actiune militara. Donald Trump a decis anularea intrevederii din cauza “furiei uriase si ostilitatii deschise” manifestate…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri intalnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscand acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cat de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza Reuters, AFP si dpa. …

- “Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarea de rachete balistice intercontinentale”, a transmis agentia de presa oficiala KCNA din Coreea de Nord, preluata de Yonhap. KCNA a precizat si ca va fi inchis un poligon nuclear din nordul tarii “pentru a garanta transparenta suspendarii…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…