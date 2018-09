Stiri pe aceeasi tema

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters. Secretarul de stat american Mike…

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Secretarul…

- Jim Mattis, secretarul Apararii din SUA, a declarat marti ca Washingtonul nu intentioneaza in acest moment sa mai suspende exercitiile militare majore cu Coreea de Sud, in contextul impasului inregistrat in discutiile cu regimul de la Phenian in legatura cu denuclearizarea, potrivit postului SBS.

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…

- Cazarea migrantilor, renuntarea la manevrele cu Coreea de Sud, crearea unei forte spatiale: ministrul american al apararii, Jim Mattis, intr-o vreme favorit al presedintelui Donald Trump, se regaseste tot mai des redus la situatia de a pune in aplicare decizii pe care le dezaproba, comenteaza marti…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anuntata in cursul summit-ului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, pare sa fie o concesie majora facuta Phenianului, dar care i-a surprins pe aliatii Washingtonului, relateaza AFP joi, informeaza Agerpres.Coreea…

- Decizia soc a presedintelui Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anuntata in cursul summit-ului cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pare sa fie o concesie majora facuta Phenianului, dar care i-a surprins pe aliatii Washingtonului, relateaza AFP joi. Coreea de Nord…