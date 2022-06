”Am primit, astazi, vizita delegatiei Fondului Monetar International, condusa de domnul Jan Kees Martijn. Am prezentat delegatiei progresele Romaniei in domeniul mediului: reducerea emisiilor si planurile de adaptare la schimbarile climatice”, a transmis, marti, ministrul Mediului, Tanczos Barna. Potrivit acestuia, in contextul razboiului din Ucraina, intrebarile s-au focusat pe eficientizarea sectorului energetic si planurile de crestere a ponderii energiei din surse regenerabile. ”Angajamentul Romaniei pentru reducerea emisiilor cu gaze de efect de sera, implementarea Acordului de la Glasgow…