Delegatia Romaniei la Jocurile Olimpice a plecat la Paris la bordul aeronavei Nadia Comaneci (GALERIE FOTO)

Aeronava Nadia Comaneci, cu cea mai mare parte a delegatei Romaniei, si a luat zborul spre Paris 2024. Conform unui comunicat al COSR, componentii TEAM ROMANIA de la 10 sporturi, cei care vor intra in competitie in primele zile ale Jocurilor, impreuna cu tehnicienii lor, s au adunat plini de emotie in Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda.Nici numaratoare inversa care arata mai putin de o saptamana pana la startul Jocurilor, nici asteptarea din ce in ce mai apasatoare nu au estompat entuz ...