Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Romaniei a fost anunțata ca nu poate defila dumunica seara, 16 mai, la ceremonia de deschidere Turquoise Carpet a Eurovision 2021, din cauza unor infectari Covid in hotelul unde sunt cazate, a transmis TVR. In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam Ahoy, organizatorii au depistat…

- Delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, a transmis Televiziunea publica.

- In urma cu putin timp, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, potrivit informațiilor primite de Virgin Radio Romania. In urma testarilor periodice care au…

- Tara reusise pana acum sa evite o carantina totala, impunand diverse restrictii partiale, care in luna februarie au redus numarul cazurilor zilnice la 6.000. Dar relaxarea restrictiilor in luna martie a declansat un nou val al infectiilor, care au atins la sfarsitul lui aprilie cel mai ridicat nivel…

- Un numar limitat de spectatori va putea asista la concursul Eurovision din portul olandez Rotterdam in luna mai, a informat joi ziarul local Telegraaf, potrivit Reuters. Evenimentul va fi incadrat intr-o serie de manifestari care vor avea loc in Olanda sub denumirea de "fieldlab events", la care prezenta…

- Pregatiri de pandemie pentru Eurovision 2021. Statele participante și-au filmat show-urile de rezerva pentru situația in care nu vor putea ajunge in mai la Rotterdam din cauza restricțiilor. Este o masura de precauție stabilita de organizatori. Delegațiile vor fi testate de fiecare data cand vor ajunge…

- Bulgaria a intrat in carantina totala timp de 10 zile din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid. Luna viitoare, in aprilie, sunt programate alegeri generale. Este a treia carantina de acest tip de la inceputul pandemiei. Peste 12.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus…

- Trei luni ne despart de cel mai asteptat si controversat concurs muzical: Eurovison. Editia din acest an se va desfasura pe 18, 20 si 22 mai, la Rotterdam, in Olanda, iar unele tari si-au desemnat deja reprezentantul sau melodia castigatoare. Dupa ce editia din 2020 fost anulata din cauza pandemiei,…