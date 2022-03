Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Hadera, din Israel, a fost zguduit de un atac terorist petrecut seara trecuta. Doi barbați au deschis focul in zona mall-ului central și au ucis doua persoane, inainte de a fi neutralizați. Intreaga scena a avut loc la 25 de kilometri de locul unde Romania va juca marți un meci amical cu reprezentativa…

- Delegația Romaniei va sta la la „Herods”, din Hertzelyia, langa Tel Aviv. E singurul hotel din Israel amplasat pe o insula artificiala. Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania s-a deplasat in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45) va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Pentru…

- Delegația Romaniei a decolat astazi spre Tel Aviv, pentru amicalul de marți, ora 20:45, impotriva Israelului. Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania se deplaseaza in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45) va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Edi Iordanescu a plecat…

- Mario Camora (35 de ani, fundaș stanga) și Alex Maxim (31 de ani, extrema stanga) vor lipsi pentru meciul Israel - Romania! Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania se va deplasa in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45) va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Din informațiile…

- Prezent la inaugurarea stadionului Rapid - Giulești, Mircea Lucescu (76 de ani) a abordat și subiectul naționalei Romaniei. Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania se va deplasa in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45) va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. ...

- Ieri, 4 jucatori ai Romaniei care au fost indisponibili pentru meciul cu Grecia, 0-1, au ieșit pe terenul de antrenament. Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania se va deplasa in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45) va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. E vorba despre…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 19.371 de infectari cu COVID, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, sambata, 22 ianuarie. De asemenea, au fost raportate 48 de decese, dintre care 4 anterioare. Mai multe detalii privind evoluția COVID, in jurul orei 13.00, cand este transmis…

- Romania a confirmat in ultimele 24 de ore 1.271 de cazuri de COVID, un bilanț care se menține in creștere. Numarul testelor efectuate urmeaza insa sa fie anunțat in jurul orei 13, cand este transmis bilanțul detaliat. Autoritațile au anunțat acum și numarul deceselor: 33 in ultimele 24 de ore și 2 anterioare,…