Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romana PSD din Parlamentul European și-a exprimat sprijinul pentru Republica Moldova și le transmite cetațenilor acesteia ca votul de duminica va avea rolul de a decide consolidarea direcției europene pentru țara lor.

- Tinerii care au lucrat in fermele in strainatate au șansa de a deveni fermieri de succes in Romania. Statul roman ofera 50.000 de euro, bani nerambursabili, pentru a dezvolta o afacere in agricultura, acasa. Primele contracte au fost deja semnate. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare a tinerilor…

- Romania a inregistrat, in ultimul an, aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii, 377 de minori fiind cautați și in prezent de autoritați. Potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie, in perioada 30 aprilie 2020 – 20 aprilie…

- Parlamentul European si statele UE au ajuns, joi, la un acord asupra certificatului sanitar european pentru COVID-19, menit sa faciliteze calatoriile in interiorul blocului comunitar in conditii de pandemie, relateaza AFP. „Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital…

- Bucureștiul este pentru a doua zi in scenariu verde, cu o rata de infectare de sub 1,5 la mia de locuitori. Noile date publicate de Direcția de Sanatate Publica miercuri arata ca rata de infectare a ajuns in Capitala la 1,42. Joi, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența,…

- Execuție bugetara record pe fonduri europene. Fondurile absorbite sunt mai mari decat s-au inregistrat in 2019 și in 2020. „O veste excelenta, la final de luna: execuție bugetara record pe fonduri europene. Este rodul șantierelor de infrastructura deschise in toata țara”, a anunțat, joi, ministrul Transporturilor,…

- Un fost primar din Gorj a fost condamnat la inchisoare pentru fraude cu fonduri europene. Acesta a incasat peste 177.000 de lei pentru o inființarea unei ferme de vaci care nu exista. Fostul primar al comunei Bumbești-Pițic, Michy Nioața, a fost condamnat la 2 ani și 3 luni cu executare. Fiica sa și…