Stiri pe aceeasi tema

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. In Romania, creșterea tarifului la energie electrica a declanșat…

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora...

- Delegatia PSD din Parlamentul European a solicitat dezbatere prioritara, cu rezolutie, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu cresterea preturilor la energie, o problema "majora" existenta la nivelul Uniunii Europene. "Eurodeputatii PSD au pus accent pe necesitatea…

- Delegatia PSD din Parlamentul European a solicitat dezbatere prioritara, cu rezolutie, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu cresterea preturilor la energie, o problema „majora” existenta la nivelul Uniunii Europene.

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. Eurodeputații PSD au pus accent pe necesitatea unui…

- PSD a gasit soluția temporara, pe termen scurt, pentru combaterea creșterii prețurilor la energia electrica și gaze naturale și va depune un proiect de lege care vizeaza plafonarea prețurilor la aceste utilitați, la nivelul mediei ultimelor 6 luni. Creșterea exagerata a prețurilor la energia electrica…

- Azi, Prim-ministrul Natalia Gavrilița a avut o ședința de lucru cu Guvernatorul Bancii Naționale, Octavian Armașu. În cadrul discuției, Natalia Gavrilița a informat guvernatorul despre politicile Guvernului care urmeaza sa fie implementate și care pot avea impact asupra politicilor monetare,…

- Organizatia Natiunilor Unite avertizeaza ca nivelul foametei înregistreaza o crestere dramatica, la nivel mondial, partial din cauza pandemiei de coronavirus. Unul din zece oameni din populatia lumii, echivalentul a 811 milioane de persoane, sufera de subnutritie, potrivit BBC.Cel mai…