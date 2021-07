Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romana PSD din Parlamentul European isi exprima sprijinul pentru Republica Moldova și le transmite cetațenilor acesteia ca votul de duminica va avea rolul de a decide consolidarea direcției europene pentru țara lor. “Așa cum a dovedit experiența celorlalte state central și est europene, progresul…

- Delegația Romana S&D din Parlamentul European solicita guvernarii de dreapta din Romania sa respecte recenta decizie a Curții Constituționale (CCR) cu privire la revocarea Avocatului Poporului, in contextul unor noi discuții din Parlamentul European, in cadrul Comisiei pentru Libertați civile, justiție…

- Delegația Romana S&D din Parlamentul European solicita guvernului din Romania sa respecte recenta decizie a Curții Constituționale (CCR) cu privire la revocarea Avocatului Poporului, in contextul unor noi discuții din Parlamentul European, in cadrul Comisiei pentru Libertați civile, justiție…

- PE solicita mai multe sancțiuni impotriva Belarusului in urma deturnarii zborului Ryanair. Parlamentul condamna cu fermitate aterizarea forțata a avionului la Minsk și detenția jurnalistului belarus Roman Protesevici și a Sofiei Sapega. Deturnarea zborului Ryanair a constituit un act de terorism de…

- Liga Florilor, competiția interna de handbal feminin, s-a incheiat joi cu meciurile ultimei etape, a 30-a, desfașurata la București, in Sala Polivalenta și in Sala Rapid. Conform clasamentului final,...

- Cetatenii Republicii Moldova care s-au vaccinat cu prima doza anti-COVID-19 peste hotare, de exemplu in Romania sau in oricare alta tara, pot face rapelul in Republica Moldova. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre coordonatoarea campaniei nationale de vaccinare, Ninel Revenco.

- Parlamentul European a blocat, joi, ratificarea unui nou pact pentru investitii cu China, pana la ridicarea sanctiunilor impusr unor politicieni ai UE, aprofundand o disputa in relatiile sino-europene si negand accesul mai mare al companiilor europene in China, transmite CNBC. Rezolutia de blocare a…

- CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Ministerul de Externe (MAEIE) a actualizat, ca la fiecare sfarșit de saptamana, alertele de calatorie in strainatate. Tabelul a fost completat cu informații despre starea de urgența instituita din cauza COVID-19 in unele state, restricțiile de intrare, categoriile exceptate,…