Stiri pe aceeasi tema

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. Eurodeputații PSD au pus accent pe necesitatea unui…

- Un incendiu de padure a izbucnit luni seara in statiunea balneara Nea Makri din Grecia, situata la 38 de kilometri nord-est de Atena, au anuntat pompierii eleni, informeaza AFP. „Incendiul s-a declansat la ora locala 22:35 (19:35 GMT) in proximitatea locuintelor din Nea Makri si au fost recomandate…

- Liderul Delegației PSD din Parlamentul European atrage atenția ca Portugalia, Luxemburg si Belgia au devenit marti primele state UE care au primit deja transe din fondul european de relansare, plan conceput de Uniunea Europeana pentru a ajuta statele membre sa-si reconstruiasca economia dupa criza provocata…

- Aproximativ 28% dintre cetatenii Uniunii Europene, sau 35 milioane de persoane, nu isi permit sa mearga intr-o vacanta de vara timp de o saptamana, o cifra care creste la 59,5% pentru persoanele cu venituri sub rata riscului de saracie, arata un studiu publicat luni de Confederatia Europeana a Sindicatelor…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat luni ca liderii coaliției de guvernare au decis sa modifice legislația astfel incat sa permita modificarea contractelor de lucrari publice dupa ce prețul materialelor de construcții a crescut masiv. ”Am discutat un subiect foarte important – creșterea prețului…