Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți sportivi belgieni prezenți in Satul Olimpic de la Paris au fost infectați cu COVID-19. Comitetul Olimpic Belgian a facut anunțul, in cursul zilei de miercuri, fara sa ofere o cifra exacta sau sa dezvaluie identitațile acestora. ...

- Plecata la pranz din București, prima parte a delegației olimpice a Romaniei, 82 de sportivi, a aterizat la ora 15:22 locala la Paris. Sportivii și oficialii s-au indreptat spre Satul Olimpic și celelalte locuri de cazare. Parisul i-a așteptat pe sportivii romani cu nori negri și cu cer senin la orizont.…

- Delegația olimpica a Romaniei, formata din 107 sportivi, a plecat spre Jocurile Olimpice de la Paris cu aeronava Nadia Comaneci, avand obiectivul de a se clasa intre primele 6-8 națiuni, intr-un eveniment care va fi acoperit intens de echipa We Love Sport. The post JOCURILE OLIMPICE DE LA PARIS 2024…

- Echipa olimpica moldoveneasca se afla deja in Satul Olimpic și este gata sa-și lase amprenta la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. „Forța, curaj și determinare!” a scris Comitetul Olimpic Moldovenesc, postind videoclipul aferent. Redacția Noi.md a lansat campania in cadrul careia te indemnam impreuna…

- Sportul este un remediu pentru combaterea nu doar a problemelor de sanatate, ci, mai ales, a unora sociale, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde i-a primit pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris.

- Pentru ea bursa olimpica a fost un prim pas facut catre Jocurile Olimpice de la Paris, unde tot ce iși dorește mai mult este sa performeze și sa revina acasa cu titlul de campioana olimpica. S-a nascut pe 19 februarie 1999 in Tatarești, raionul Strașeni, intr-o familie modesta, insa acest lucru nu a…

- Flacara olimpica este programata sa soseasca in portul francez Marsilia miercuri, 8 mai. Autoritațile se așteapta ca aceasta sa fie intampinata de o mulțime de pana la 150.000 de spectatori. Va fi un prim test semnificativ, in privința planurilor ample pe

- Grupul a declarat marti ca anticipeaza o scadere de 40% – 45% a veniturilor operationale in prima jumatate a anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, deoarece are dificultati sa-si pastreze cota pe piata de lux din ce in ce mai exigenta. Actiunile si-au redus usor pierderile, la un declin de…