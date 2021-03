Delegatia Ligii Militarilor Profesionisti-intalnire de lucru la Ministerul Apararii Nationale. Ce s-a discutat

Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul de a fi mereu conectați duce la un risc crescut de depresie, anxietate și epuizare profesionala (burnout), informeaza Parlamentul UE. Astfel, acesta cere un act legislativ al Uniunii care sa garanteze lucratorilor dreptul de a se deconecta digital de la lucru fara repercusiuni negative. Eurodeputații…

- Cam de acum într-un an atleții lumii sunt așteptați sa se strânga pentru a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna, într-o țara pe care guvernul SUA o considera în mod oficial drept implicata în comiterea unui genocid. Acea țara, China, e acuzata de purtarea unei campanii…

- Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre decesul barbatului in varsta de 51 de ani care, in data de 20 ianuarie 2021, a suferit o arsura prin electrocuție pe aproximativ 64% din suprafața corporala și politraumatism prin cadere de la inalțime, potrivit diagnosticului inițial,…

- Ovidiu Burdusa, Secretar de Stat in cadrul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni din sursele noastre se pare ca s-a detasat lejer in cursa din cadrul organizatiei PNL Diaspora pentru a ocupa postul de Secretar de Stat de la Departamentul pentru Relatia cu Moldova. Sursele noastre confirma…

- Noul ministru UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a trecut și el, ca și Costel Alexe pe „pilotul automat”, al fostului ministru al Mediului Grațiela Gavrilescu. Astfel, noul ministru al Mediului l-a reevaluat pe omul cheie al Grațielei Gavrilescu care dirijeaza acest minister, adica…

- Parlamentul de la Chisinau a votat miercuri proiectul de lege cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, scrie Agerpres, care citaza IPN.md, Radio Chisinau si Agora.md. Limba rusa devine „limba de comunicare interetnica”.

- Sociologul Dan Dascalu, conferențiar universitar doctor la universitatea suceveana, susține ca relația dintre profesor și student nu poate fi inlocuita de mijloacele moderne de comunicare. Domnia sa preda de peste 40 de ani. Sociologul a declarat, la Radio Top: „Aș prefera sa ma intorc la școala. Chiar…

- Anda Adam este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa, adolescența ei nu a fost prea ușoara, mai ales ca mama ei a plecat in America in urma cu mulți ani. Vedeta a povestit intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre relația pe care o are cu cea care i-a dat viața.Deși avea șansa…