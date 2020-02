Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Sanitare a provinciei Hubei si secretarul Partidului Comunist pentru aceasta Comisie au fost concediati marti din cauza modului in care au gestionat epidemia de coronavirus, relateaza BBC si The Guardian.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) doreste sa informeze ca nu exista sincope in aprovizionarea pacientilor cu medicamente din fabricatie locala in contextul epidemiei de coronavirus din China. Medicamentele sunt puse pe piata in conditii normale, conform solicitarilor…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.

- Liderii de frunte ai Partidului Comunist Chinez au recunoscut ca au existat „lacune si dificultati”in ceea ce priveste modul de gestionare a cazurilor de contaminare cu coronavirus care au pornit de la o piata de fructe de mare din Wuhan, relateaza BBC si AFP.

- Toate meciurile de fotbal din China au fost suspendate din cauza epidemiei de coronavirus din tara, determinand amanarea inceperii sezonului 2020, a anuntat, joi, Federatia chineza, citata de AFP. Debutul sezonului de fotbal din 2020 va fi amanat pentru "competitiile de orice tip si la toate nivelurile"…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Ziarul Unirea Video| COȘMARUL epidemiei de coronavirus: Bolnavi zac pe jos in spitale și garile pazite cu arme automate. Cat de grava este situația Sambata, China a confirmat ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in…

- Un mare numar de festivitati prevazute pentru Anul Nou lunar urmau sa fie anulate sambata in China, unde autoritatile si-au dublat eforturile pentru a impiedica raspandirea unui nou coronavirus mortal, care a facut deja 41 de morti in aceasta tara, cu blocarea a peste 40 de milioane de persoane pentru…