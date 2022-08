Delegatia Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) doreste sa ‘evite un accident nuclear’ la centrala ucraineana din regiunea Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse, a declarat directorul AIEA, Rafaelo Grossi, care conduce misiunea de experti AIEA ce a sosit miercuri dupa-amiaza in zona, relateaza AFP, citata de Agerpres. ‘Este o misiune care incearca sa evite […] The post Delegația AIEA in drum spre centrala electrica de la Zaporojie: incercam sa evitam un accident nuclear appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .