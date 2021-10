Stiri pe aceeasi tema

- Londra este pregatita sa activeze pentru prima data un instrument de soluționare a conflictelor prevazut în acordurile post-Brexit cu UE în disputa cu Parisul privind licențele de pescuit, a avertizat sâmbata premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP.”Nu, bineînteles,…

- O mașina condusa de un roman in varsta de 40 de ani s-a izbit vineri la amiaza, la Roma, de una dintre mașinile blindate ale personalului diplomatic care-l insoțește pe Joe Biden in turneul european pe care il desfașoara președintele american premergator conferinței de la Glasgow, potrivit publicației…

- Previn cititorii ca nu intenționez sa dau „timpul probabil” pentru un oraș din Scoția. In acest oraș, Glasgow, lunea viitoare se vor intalni reprezentanți ai nu mai puțin de 197 de țari participante la Convenția cadru a ONU asupra schimbarilor climatice, intre care mulți șefi de stat. Conferința se…

- Premierul britanic, Boris Johnson, l-a asigurat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, ca relatiile dintre tarile lor, foarte degradate, nu sunt la nivelul dorit de Londra si a cerut Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru combaterea schimbarilor climatice înainte de COP26, potrivit…

- Printul William, unul dintre nepotii reginei Elizabeth a II-a, a criticat joi cursa spatiala a Blue Origin si i-a indemnat pe liderii mondiali sa se concentreze mai degraba asupra problemelor planetei inainte de marea conferinta COP26 de la Glasgow. "Unele dintre cele mai mari creiere si spirite din…

- De la abatoare la cisterne, lipsa fortei de munca loveste in plin regatul si seamana indoiala si nerabdare fata de sloganul fluturat de catre liderul conservator, in varsta de 57 de ani, de a ”reconstrui mai bine” dupa pandemia covid-19 si Brexit. Insa Boris Johnson, care urma sa se adreseze in persoana…

- Dupa ce a jucat cu Austria, echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova urmeaza sa infrunte o alta selecționata care a participat la Euro 2020. „Tricolorii” vor incerca sa le faca viața grea scoțienilor pe legendarul Hampden Park din Glasgow.

- Selecționerul Roberto Bordin a stabilit lotul largit al jucatorilor care vor fi convocați pentru meciurile cu Austria (1 septembrie, Chișinau), Scoția (4 septembrie, Glasgow) și Feroe (7 septembrie, Torshavn) din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2022. Portari: Stanislav Namașco (Keshla,…