- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, il apara pe Tavi Popescu și explica de ce „decarul” de 19 ani al roș-albaștrilor n-a impresionat in Norvegia, unde roș-albaștrii au invins-o pe Viking cu 3-1 (4-3 la general) și s-au calificat astfel in grupele Conference League. In ultimele luni, Popescu…

- FCSB și-a aflat astazi adversarele din grupa de Conference League: West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, susține ca managerul Mihai Stoica și le-a dorit pe primele doua echipe. „MM a zis inainte de tragere ca le vrea pe West Ham și Anderlecht, și astea au fost…

- Gigi Becali și Nicolae Dica au anunțat la unison, imediat dupa calificarea in grupele Conference League, ca FCSB ar mai avea nevoie de un atacant și de un fundaș central. Daca pana acum se implica masiv in campania de transferuri, patronul roș-albaștrilor spune ca le va ceda „prerogativele” tehnicianului…

- Nunta mare in familia lui Gigi Becali. Patronul FCSB are parte numai de evenimente placute in ultima perioada. Dupa succesul de public obținut de echipa pe care o finanțeaza, in meciurile din Conference League, latifundiarul va fi martor și la casatoria unuia dintre nepoții sai favoriți, pe care il…

- Impresionat de interesul fanilor pentru bilete la meciurile europene ale celor de la FCSB, Gigi Becali anunța un plan SF: „Construiesc stadion de 100.000 de locuri!” Totodata, susține ca nu va mai vinde jucatori decat pentru oferte uriașe. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, anunța marți seara…

- Accidentat in meciul cu Dunajska Streda, 1-0, David Miculescu nu va sta prea mult departe de primul „11” de la FCSB . Extrema de 21 de ani, pentru care Becali a platit 1,7 milioane de euro in aceasta vara, nu are probleme grave de sanatate. El are șanse mici sa joace in urmatorul meci, contra Chindiei…

- Dupa calificarea in play-off-ul Conference League, Gigi Becali cauta un atacant pentru FCSB, iar Dumitru Dragomir vrea sa-i dea o mana de ajutor. Fostul președinte al LPF considera ca Alexandru Ișfan (22 de ani), dorit de Universitatea Craiova și de Rapid, ar putea fi jucatorul care sa ajute ofensiva…

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca echipa sa nu mai are valoare, dupa esecul cu FC Saburtalo din Georgia, scor 1-0, in Conference League, anunța news.ro.