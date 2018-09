Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenii Juan Martin del Potro (Argentina), cap de serie 3, si Novak Djokovic (Serbia), cap de serie 6, vor disputa duminica finala turneului US Open, ultimul Grand Slam al anului gazduit de arena new-yorkeza Flushing...

- FINALA US OPEN. Juan Martin del Potro, 29 de ani și numarul 3 ATP, și Novak Djokovic, 31 de ani și numarul 6 ATP, se vor intalni duminica seara, de la ora 23:00, in marea finala de la US Open, dupa ce au trecut in penultimul act de Rafael Nadal, respectiv Kei Nishikori. Djokovic și Del Potro se vor…

- Juan Martin del Potro va trebui sa depașeasca un obstacol imens pentru a ajunge in finala așteptata din 2009, cand a reușit sa obțina singurul sau trofeu de Grand Slam, la US Open. Argentinianul se va confrunta in semifinale cu liderul mondial, Rafael Nadal, care vine dupa o partida incredibila cu Dominic…

- Rafael Nadal și Juan Martin del Potro au fost protagoniștii unei partide epice, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Dupa un spectacol total, care a durat patru ore și 52 de minute, spaniolul s-a impus cu 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4, 6-4. Fanii tenisului, antrenori, jucatori și…