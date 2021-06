Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape patru ani de la debutul lucrarilor, azi a fost inaugurat bazinul didactic de inot de pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Dej. Investiția – pe fonduri nerambursabile – s-a ridicat la aproximativ 7 milioane de lei, iar construcția bazinului de inot situat in zona fostului ștrand a…

- Atunci cand nu te poți lauda cu realizarile tale, te duci sa iți faci poze cu munca altora. Așa și cu Vlad Duruș, prefectul de Maramureș instalat de USR PLUS. Dupa ce a ratat un nou mandat de deputat, Vlad Duruș a facut naveta București – Baia Mare in speranța ca va obține un post, […] Source

- Ieri seara, in jurul orei 22:30, un cititor al ziarului nostru ne-a trimis niște documente care atesta ca ,,Reciclarea in Baia Mare” se desfașoara conform cerințelor normalitații. Aflandu-se la ora la care majoritatea oamenilor dorm, pentru ca a doua zi urmeaza sa mearga la munca, a trecut intamplator…

- Accident devastator in aceasta seara pe strada Horea, la intersecția cu Oltului. Doua mașini s-au ciocnit frontal, impactul fiind deosebit de violent. La locul incidentului au ajuns mai multe echipe de pompieri și paramedici, fiind trei victime incarcerate. Vom reveni. Source

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare mai au la dispozitie cateva zile in care pot nominaliza cei mai E-Tari Profi in cadrul Galei Profesorului Bologna din acest an, eveniment organizat de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) si aflat la cea de-a XIII-a editie.…

- Acțiunea de impadurire organizata weekendul trecut de rotarienii baimareni, sub deviza „Rotary Planteaza 2021”, s-a bucurat de un real succes. In cele doua zile, 9 și 10 aprilie, voluntarii, indrumați de reprezentanții Direcției Silvice Maramureș și ai Ocolului Silvic Firiza, au plantat nu mai puțin…

- Proiectul ”Școala din gradina” s-a nascut din dorința celor doua asociații partenere, Asociația Stea și Asociația Pirita Children, de a crește calitații vieții locuitorilor din Satmarel – Satu Mare și Pirita – Baia Mare, care traiesc in saracie și marginalizare sociala. Așadar, proiectul se desfașoara…

- Muzeul Județean de Mineralogie ,,Victor Gorduza” din Baia Mare in colaborare cu Teatrul Ararat, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” și Cenaclul Cultural ,,Tinerii Clasici” organizeaza un eveniment cultural-artistic, miercuri, 31 martie, de la ora 16:00, prin care vor fi transmise online cugetarile și…