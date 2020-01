Dejenii au sărbătorit împreună trecerea în 2020 | LA MULȚI ANI! – FOTO/VIDEO A devenit o tradiție ca, in noaptea dintre ani, dejenii sa se adune in Piața Bobalna din centrul municipiului Dej și sa sarbatoreasca impreuna intrarea in noul an. Cu incepere de la ora 23:30, aproximativ 1000 de dejeni și-au dat intalnire in centrul orașului, in Piața Bobalna, pentru a pași impreuna in noul an. Aceștia au fost intampinați cu muzica și voie buna, iar ultimele secunde ale anului 2019 le-au strigat in cor. In primele clipe ale anului 2020 a izbucnit tradiționalul foc de artificii și s-au deschis șampaniile și vinul. Nu au lipsit imbrațișarile, pupaturile și urarile de bine, iar… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

