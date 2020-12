Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 noiembrie, in urma unui apel 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat și oprit in trafic, pe drumul național 17, un autoturism inmatriculat in județul Cluj care se deplasa haotic. La volan a fost identificat un barbat de 36 de ani, din Dej. Acesta a fost testat cu aparatul…

- Politistii din Campia Turzii efectueaza cercetari pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Articolul Tupeu de șofer turmentat. Tras pe dreapta de poliție s-a urcat și a doua oara la volan tot beat apare prima data…

- Polițiștii cliejni au depistat, luni seara, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate.”La data de 2 noiembrie a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au depistat un conducator de 29 de ani, din comuna Poieni,…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat luni, 27 octombrie, in jurul orei 11, pe raza localitații Borșa din județul Cluj, un tanar in varsta de 24 de ani, din județul Salaj, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de catre magistrații Judecatoriei…

- Un tanar din Neamț circula pe strazile din Bistrița. Polițiștii l-au oprit in trafic și apoi i-au confiscat autoturismul. CE au descoperit oamenii legii: O plimbare prin Bistrița l-a lasat pe un tanar din județul Neamț…fara autoturism. Acesta i-a fost confiscat tocmai de oamenii legii. Mai exact, in…

- Infracțiune constatata de polițiști la regimul rutier La data 4 octombrie a.c., ora 01.35, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat un barbat de 39 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 D, fara a avea asupra sa permisul de conducere. Pe numele barbatului…

- Polițiștii maramureșeni au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Șomcuta Mare. Cel aflat la volan era beat. Articolul Beat la volan s-a oprit intr-un parapet metalic apare prima data in Someșeanul.ro .

- Sambata, 5 septembrie 2020, in jurul orei 12.05, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei in timp ce acționau pe DJ 142K, pe raza localitații Tartalaua, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un barbat de 31 ani, din comuna Iara, județul Cluj. Barbatul le-a prezentat polițiștilor un…