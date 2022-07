Deja sunt o mie de conturi făcute în platforma online pentru admiterea la Medicină Admiterea la universitatile din Iasi continua in aceasta perioada, singurul punctul final fiind pus de catre Universitatea de Stiinte ale Vietii „Ion Ionescu de la Brad", la programul de master. Spre exemplu, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, care a deschis procesul de inscriere pentru examenul de admitere de la inceputul lunii iunie, are deja 905 conturi noi create in platforma de admitere. Dintre acestea, sunt deja 523 de dosare depuse, in lucru, in contextul in care diplomele de bacalaureat sau adeverintele care atesta existenta acestora au inceput sa fie emise… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

