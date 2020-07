Stiri pe aceeasi tema

- Ion Stefan i-a acuzat pe social-democrați, la dezbaterea în plenul Camerei Deputatilor a motiunii simple formulate de PSD la adresa sa, ca de când a preluat conducerea Ministerului Dezvoltarii sunt "scosi din minti” ca nu mai pot fura. Ministrul Dezvoltarii a citit discursul de…

- Camera Deputatilor si Senatul sunt convocate de miercuri în sesiune extraordinara pentru perioada 1 - 15 iulie, cele doua Camere ale Parlamentului având mai multe prioritati, cum ar fi initiativa "Fara penali în functii publice" si, respectiv, proiectul privind stabilirea…

- Recent, membrii guvernului Orban și-au publicat declarațiile de avere. In ultimul an, Ion Ștefan, zis și ”Grinda” s-a remarcat prin situația financiara excelenta. La polul opus se afla insași premierul Ludovic Orban, care nu are niciun leu in...

- Recent, membrii guvernului Orban și-au publicat declarațiile de avere. In ultimul an, Ion Ștefan, zis și ”Grinda” s-a remarcat prin situația financiara excelenta. La polul opus se afla insași premierul Ludovic Orban, care nu are niciun leu in cont. Cine sunt cei mai bogați și cei mai saraci miniștri.

- Motiunea simpla „Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!”, impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, va fi dezbatuta marti, incepand cu ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor. Ministrul Stefan este acuzat, in motiunea simpla initiata de PSD, prin care i se…

- PSD a depus, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan. "Va inaintam motiunea simpla intitulata 'Guvernul PNL dupa grinda se cunoaste', initiata de deputatii grupului parlamentar al PSD. Sper ca durerile…

- PNL-istul Ion Ștefan „Grinda” a intrat și in atenția Danei Budeanu. In episodul 62 al „Verdictului Politic”, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la stiripesurse.ro, Dana Budeanu vorbeste despre rudele ministrilor PNL asezate in diverse functii, dar si despre „ispravile” consilierilor…

- PSD pregateste o comisie de ancheta, in Parlament, pentru verificarea tuturor achizitiilor facute de Guvernul condus de Ludovic Orban, in perioada crizei coronavirusului. Comisia urmeaza sa se constituie imediat dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis."Va…