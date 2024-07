Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani de canotaj Ionela-Livia și Marius Cozmiuc au intrat in istorie la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, devenind primul cuplu casatorit care servește ca purtatori ai drapelului Romaniei.

- Delegația Romaniei spera sa depașeasca totalul modest de medalii obținute la Rio 2016 și Tokyo 2020 – doar cate 4 medalii – și sa-și dubleze performanța la Paris 2024. Un sportiv apare atat in predicția Gracenote, cat și in cea a Sports Illustrated: David Popovici. Romania așteapta cu mai multa speranța…

- Ebru Bolat va deveni, la Jocurile Olimpice din aceasta vara, prima femeie care reprezinta Romania in competiția de yachting, o intrecere in care țara noastra a mai luat startul doar in doua randuri la JO, Moscova 1980 și Atlanta 1996. Printre cei 107 sportivi care alcatuiesc delegația Romaniei pentru…

- Intr-o perioada in care lumea sportului interzice participarea sportivilor ruși din cauza razboiului Moscovei impotriva Ucrainei, Comitetul Olimpic Internațional (IOC) se confrunta cu o problema majora: prezența unor membri ruși de rang inalt in randurile sale. Aceasta este o situație care ridica semne…

- Atleta americana Sydney McLaughlin-Levrone a stabilit un nou record mondial in probe feminina de 400 m garduri, cu timpul de 50 sec 65/100, duminica la Eugene (Oregon), cu ocazia selectiilor Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un startup japonez a anunțat ca va lansa in septembrie studii clinice pentru primul tratament care poate reface dinții și ca iși propune sa-l lanseze pe piața in 2030, ca alternativa la implanturi. Toregem Biopharma precizeaza ca medicamentul cu anticorpi este destinat pacienților carora le lipsesc…