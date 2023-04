Primaria Municipiului Dej anunța restricții de circulație pentru executarea de lucrari la canalizarea pluviala in zona centrala. Pentru derularea in condiții optime și de siguranța a lucrarilor, circulația in Piața 16 Februarie- zona Centrului Cultural ”Arta” va fi inchisa in perioada 20 aprilie, ora 08:00 – 25 aprilie, ora 16:00. ”Conducatorii auto sunt rugați sa aleaga strazile adiacente zonei de intervenții și sa nu parcheze in sectorul restricționat”, a transmis municipalitatea. Lucrarile se realizeaza in cadrul proiectului cu finanțare nerambursabila „Amenajarea zonei pietonale centrale in…