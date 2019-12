Stiri pe aceeasi tema

- Protopopiatul Ortodox Roman Dej organizeaza un concert de colinde intitulat „Colind din suflet de copil”, ajuns la cea de-a VII-a ediție. Potrivit organizatorilor, evenimentul va avea loc marți, 10 decembrie, cu incepere de la ora 17, in incinta bisericii ortodoxe „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”,…

- Asociatia Studentilor Teologi Ortodocsi (ASTO), din cadrul Facultatii de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul din Bucuresti, organizeaza, cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, cea de-a noua editie a Concertului de colinde cu scop caritativ „Dupa datini colindam!”.Evenimentul…

- Luni, 25 Noiembrie 2019, in Parohia Ortodoxa Campia Turzii 3, cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a avut loc a IX-a ediție a Festivalului Concurs de Colinde, Tradiții și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 100 de mii de moldoveni isi sarbatoresc, astazi, onomastica, in ziua Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, pe stil vechi. In acelasi timp, in peste 200 de localitati este sarbatorit hramul.

- Duminica, 10 noiembrie 2019, ziua de praznuire a Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, din incredintarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica cu hramul „Sfintii…

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2019 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- Parohia Ortodoxa Baița iși sarbatorește in data de 8 noiembrie ocrotitorii – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Este un prilej prilej deosebit de a-i invita pe toti cei care doresc sa participe la aceasta mare sarbatoare a comunitații dreptmaritoare din Baița. Programul slujbelor se va desfașura…

- Duminica, 22 septembrie 2019 (a XVIII-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte TIMOTEI Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei ortodoxe a Maramureșului și Satmarului oficiaza Slujba de tarnosire la Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Cuța, Protopopiatul Carei. Liturghisește…