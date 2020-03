Dej | Incendiu de vegetație, salvatorii au găsit un bărbat MORT – FOTO Pompierii au fost alertați in aceasta dupa-amiaza sa stinga o ardere de vegetație uscata scapata de sub control, unde au gasit un barbat fara semnale vitale. Alerta a fost data in jurul orei 13, pentru o autospeciala de intervenție rapida și comanda, care s-a deplasat in zona strazii Bistriței din Dej. In momentul efectuarii recunoașterii de catre echipajul de pompieri a fost gasit, intins pe jos, un barbat, de aproximativ 65 de ani, care nu mai prezenta semnale vitale. Pompierii, care erau instruiți pentru acordarea primului ajutor calificat, au inceput imediat manevrele de resuscitare și au… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

