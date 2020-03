Primarul municipiului Dej, Morar Costan anunța ca mai multe zone ale orașului au fost ecologizate de echipele Serviciului Administrarii Domeniului Public (SADP) și beneficiari ai venitului minim garantat. ”In completarea acestor acțiuni de ecologizare, Poliția Locala Dej a derulat acțiuni punctuale de verificare a respectarii regulilor de buna conduita in zonele publice și pastrarea curațeniei in oraș aplicand sancțiuni, dupa caz”, a transmis edilul, care a mai precizat ca: „este interzisa aruncarea in alta parte decat in locurile special destinate (containere, coșuri de gunoi), a hartiilor, a…