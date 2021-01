Stiri pe aceeasi tema

- Așa viața sa tot ai! Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost acum pe urmele fostei soții a lui Dragoș Savulescu, astfel avem dovada ca nu este ușor, dar nici greu, sa fii femeie de afaceri. In plina zi, blonda a avut o intalnire de gradul…

- Cand vine vorba despre dragoste, nici macar frigul nu poate sta in calea ei in ceea ce-l privește pe Claudiu Florica! Dupa ce mai ca a inghețat la o terasa de fițe din Capitala, cunoscutul om de afaceri s-a „incalzit” prin atingerile indecente cu partenera lui! Totul s-a petrecut in plina strada, iar…

- Bebe Ionescu a demonstrat ca nu se teme de nimic! Nici macar de eventualele amenzi! Spunem asta pentru ca, in timp ce fiul lui, Syda, s-a facut „barbat de casa”, casatorindu-se cu aleasa inimii lui, tatal sau se comporta ca un adevarat „rebel”! Afaceristul nu a mai ținut cont de nimic și a incalcat…

- Zanni de la Chefi la cuțite, pe numele sau real Edmond Zanidache, a aratat ca nu renunța la extravaganța nicio clipa... nici macar in fața frigului! Nou protejat al lui Alex Velea a facut un gest cu totul și cu totul neașteptat, chiar in plina strada! Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe…

- Adrian Alexandrov s-a „certat” și cu prietenii, dar și cu regulile de circulație. Iubitul Elenei Udrea a fost surprins de papaparazzii Spynews.ro in compania unui cuplu apropiat cu care a avut ceva de imparțit. Ulterior, afaceristul a plecat in graba, fara sa mai țina cont de reguli.

- Graba strica treaba, nu-i așa Fuego? Artistul s-a grabit sa ajunga la timp pentru o intalnire și nu a mai ținut cont de regulile de circulație. Cand credea ca nu observa nimeni, paparazzii Spynews.ro au fost pe faza si l-au surprins pe cantareț in traficul din București.

- Rihanna, nu se teme de COVID-19! Ba chiar mai mult se pare ca aceasta a uitat de pandemie. Desi, in California, SUA, numarul de persoane infectate cu coronavirus se apropie de 1 milion si s-au inregistrat 18.109 decese din cauza virusului ucigas

- Iubirea plutește in aer, dar de virus am uitat? Nicoleta Nuca și iubitul ei i-au pus gand rau Legii! Dupa ce au „omis” masca de protecție, in plina pandemie de coronavirus, cei doi au gafat-o și in trafic! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!