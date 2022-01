Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a invins-o pe Dinamo, scor 2-1, in ultimul meci al rundei #16 din Liga 1. La finalul partidei, Deian Sorescu, mijlocașul „cainilor” a comentat eșecul formației sale in fața ilfovenilor. „Nu știu ce sa fac ca sa ieșim din situația asta. Am inceput bine, am marcat repede, dar cei de la Voluntari…

- Ciprian Marica (36 de ani), fost atacant la Dinamo, a comentat situația lui Deian Sorescu, dupa conflictul cu Mircea Rednic, care a rezultat in excluderea mijlocașului din lotul „cainilor”. Marica nu-l menajeaza deloc pe Sorescu, despre care considera ca i-ar prinde bine o „vacanța”. De asemenea, acesta…

- Administratorul special Iuliu Muresan a anunțat ca fundașul dreapta Deian Sorescu a fost “lasat o saptamana sa se odihneasca“. Fotbalistul a avut un conflict cu antrenorul Mircea Rednic. “Deian este un jucator cu personalitate, isi spune parerea. I-a spus ceva antrenorului, a comentat, dar apoi si-a…

- Dupa Gaz Metan – Dinamo 2-1, Deian Sorescu (24 de ani) a fost unul dintre cei mai criticați jucatori ai lui Mircea Rednic. Toate detaliile despre Gaz Metan - Dinamo, AICI! Gabi Balint a comentat prestația capitanului lui Dinamo și a spus ca este de parere ca acesta are probleme mentale dupa ce a ratat…

- Meciurile din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei vor avea loc in 27 octombrie, cu incepere de la ora 15.30, cu exceptia jocurilor televizate. Tragerea la sorti a avut loc, marți, la Casa Fotbalului. Meciurile din aceasta faza sunt urmatoarele: Dunarea Calarasi – FC Buzau; Politehnica Timisoara…