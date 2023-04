Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…

- Florinel Coman (25 de ani) a vorbit despre modul in care Gica Hagi lucreaza cu jucatorii sai. FCSB - Farul se joaca luni, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Crescut la Acedemia Gheorghe Hagi și campion cu Viitorul, in 2017, Florinel Coman…

- Fanii FCSB-ului au lasat prapad in urma lor, dupa victoria cu Sepsi, 2-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. In urma acestui meci, FCSB se afla pe locul 3 din play-off, cu 33 de puncte obținute. Ultrașii vicecampioanei Romaniei au rupt mai multe piese de mobilier din baile stadionului de la Sfantu…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Farul a debutat cu o victorie in play-off-ul SuperLigii, scor 2-1, in fața codașei Sepsi Sf. Gheorghe. Gica Hagi (54 de ani) a fost mulțimit de cadoul primit de la elevii lui pentru al 300-lea in primul eșalon. Constantin Grameni și Adrian Mazilu, doi dintre tinerii promovați de Hagi in acest sezon,…

- Andrei Burca s-a declarat fericit dupa Petrolul – CFR Cluj 2-5! Stoperul campioanei Romaniei a vorbit despre victoria spectaculoasa pe care echipa sa a obținut-o in etapa a 27-a a Ligii 1. In prezent, CFR Cluj ocupa locul 2 din Liga 1, cu 56 de puncte obținute dupa 27 de meciuri jucate. In urmatoarea…

- Gica Hagi a avut prima reactie dupa ce Farul s-a distantat la conducerea Ligii 1. Constantenii au invins-o la limita pe UTA Arad, scor 1-0, in etapa a 27-a a Ligii 1. S-au distantat la 5 puncte de CFR Cluj si la 10 puncte de FCSB. Adrian Mazilu a inscris singurul gol de la Arad, […] The post Ce a declarat…

- Farul a invins-o pe Petrolul, scor 2-0, in runda cu numarul 26 din Liga 1. Gica Hagi (58 de ani), managerul constanțenilor, și-a felicit elevii pentru prestația avuta. Gica Hagi a fost mulțumit de fiecare aspect al disputei cu Petrolul. In afara lui Denis Alibec, gol și pasa decisiva, „Regele” a avut…