- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, intr-un meci in care „feroviarii” au avut 2 oameni in plus din minutul 37. Deian Sorescu (23 de ani) și Valentin Costache (22 de ani) au vazut cate un cartonaș galben, dupa fluierul final. Atacantul campioanei nu va juca in derby-ul cu Craiova. Cronica meciului…

- Dinamo a terminat prima repriza cu CFR Cluj, ultimul meci din etapa a 29-a, in 9 oameni, 8 „de camp”. Urmarește AICI desfașurarea meciului CFR Cluj - Dinamo! Cei doi jucatori eliminați de „centralul” Marcel Birsan: Paul Anton (29 de ani, mijlocaș central) și (30, stoper), ambii pentru cumul de cartonașe…

- Toni Petrea, 45 de ani, antrenorul lui FCSB, a tras concluziile dupa 0-1 cu Dinamo, in „optimile” din Cupa Romaniei. Știm primele 5 echipe calificate in „sferturile” Cupei Romaniei: Dunarea Calarași, Petrolul, U Cluj, Dinamo și Chindia. Toate detaliile despre Dinamo - FCSB 1-0, AICI Ce a spus Toni Petrea,…

- Dragoș Nedelcu, 23 de ani, este bucuros ca jucatorii lui FCSB au ieșit sanatoși din meciul cu Dinamo, scor 0-1. Știm primele 5 echipe calificate in „sferturile” Cupei Romaniei: Dunarea Calarași, Petrolul, U Cluj, Dinamo și Chindia. Toate detaliile despre Dinamo - FCSB 1-0, AICI Dragoș Nedelcu, „la cald”,…

- Fostul arbitru Marius Avram, 41 de ani, a fost invitatul din aceasta saptamana la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO. Scos de pe lista FIFA a Romaniei, „centralul” a decis sa renunțe la arbitraj cu șase ani inainte de termen.Vezi AICI toata emisiunea. ”Mi-am pus intrebarea de ce am fost…

- Damjan Djokovic (30 de ani) s-a ințeles cu Rizespor, noua formație a lui Marius Șumudica, iar Edi Iordanescu a avut cuvinte de lauda la adresa lui Paul Anton (29 de ani), care l-ar putea inlocui pe mijlocașul croat la CFR Cluj. ...

- Tușierul Tunyogi le-a furat doua puncte ilfovenilor Ultimele doua etape au fost nefaste pentru echipa antrenata de Ilie Poenaru. Dupa infrangerea de la Cluj, cu scorul de 1-3, a venit egalul cu Hermannstadt, 0-0, scor „stabilit” de asistentul Ferencz Tunyogi, care a vazut un ofsaid inexistent la bulgarul…

- Dinamo s-a impus in runda #16 din Liga 1, in deplasarea de la Mediaș contra celor de la FC Hermannstadt, scor 2-0, iar „cainii roșii” s-au apropiat la doua puncte de ultima poziție care asigura calificarea in play-off. ...