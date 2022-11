Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multe momente tensionate, Catalin Scarlatescu a venit cu doza de umor in ediția de astazi, la Chefi la cuțite. Juratul a folosit amuleta caștigata și in aceasta seara pentru a testa talentul artistic al juraților, astfel ca le-a dat o sarcina atat amuzanta, cat și enervanta.

- In ediția trecuta de la „Chefi la cuțite”, Chef Catalin Scarlatescu are cu un concurent in minus in echipa. In aceasta seara, participanții vor avea parte de o proba dificila.Ediția „Chefi la cuțite” difuzata de Antena 1 aseara, de la 20:30, i-a adus lui Chef Sorin Bontea victoria mult dorita. Proba…

- In ediția din data de 26 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6 se pare ca probleme au fost și in cuplul format din Andrei și Inga. In timp ce proba sarutului era in derulare pentru majoritatea participanților, cei doi concurenți au fost primii care au cedat. Se pare ca au avut ceva de imparțit.

- In ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu a spart bomba și s-a aflat ce amulete se aflau inauntru. Gina Pistol i-a surprins pe toți atunci cand a anunțat tema de gatit și cine face degustarea.

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite continua cu o concurenta cu totul speciala. Ana maria Anthoni este una dintre cele mai abițioase concurente, care a revenit in emisiune pentru a -și demonstra talentul la gatit. Mai mult, femeia se considera cea mai mare fana a chefilor, iar participarea…

- Ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la 20:30 vine cu o dezvaluire care face și mai intensa confruntarea juraților Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Gina Pistol le da vestea cea mare despre recompensa care ii așteapta la sfarșitul etapei jurizarilor…

- Emisiunea Chefi la cuțite continua cu trei concurente cu totul speciale. Acestea sunt clarvazatoare și au venit sa le gateasca juraților, dar și sa le ghiceasca viitorul. Chefii au fost fascinați de cultura lor, și suprinși de preparatul ales. Ce le-a spus Shakira despre viitorul lor.

- Dupa o proba care a aprins spiritele, in care chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea i-au pregatit juratului cele mai bune preparate ale lor, numai unul a caștigat bonusul uriaș al amuletei a șasea din sezonul 10 de Chefi la cuțite.