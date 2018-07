Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea a castigat marti, in deplasare, al doilea titlu national din palmaresul sau, dupa ce a invins in meciul patru din cinci programate formatia Steaua CSM EximBank Bucuresti, cu scorul de 92-89 (41-40), in finala Ligii Nationale.In primele patru partide, scorul…

- Semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin 2018. Program și rezultate. Conform site-ului de specialitate 24secunde.ro , careul de ași al Ligii Naționale de baschet masculin cuprinde aceleași echipe pentru cel de-al 2-doilea sezon consecutiv. U-BT Cluj-Napoca (1) vs CSM Steaua Eximbank (4) – Meciul…

- Play-off Liga Naționala de baschet masculin 2018. Meciurile din sferturi incep de miercuri. Iata duelurile din primul tur al fazelor eliminatorii. Meciul 1, miercuri (02.05), ora 18:00 U-BT Cluj-Napoca (1) vs Phoenix Galați (8) 98-69 (1-0) Meciul 2, vineri (04.05), ora 18:00 U-BT Cluj-Napoca vs Phoenix…

- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a fost invinsa joi, in deplasare, de formatia CSM Satu Mare, cu scorul de 68-60 (34-36), in cea de-a treia partida din cinci programate in finala Ligii Nationale. Scorul general este 2-1, iar meciul patru are loc vineri, tot la Satu Mare.…

- Finala Ligii Naționale de baschet feminin 2018 incepe pe 20 aprilie. Finala Ligii Naționale de baschet feminin 2018: Sepsi Sf. Gheorghe – CSM Satu Mare. Primul meci al seriei se joaca azi, in Covasna, de la ora 19.00. ACTUALIZARE 26 aprilie Meciul 3, 26 aprilie, 18.15: CSM Satu Mare – Sepsi Sf. Gheorghe.…

- Liga Naționala de baschet masculin 2018, Top 6. Sambata, 21 aprilie, este programata etapa a 30-a din Liga Naționala de baschet masculin, ediția 2017/18. Grupa valorica 1-6 BC CSU Sibiu vs CSM CSU Oradea – ora 17.50, DigiSport CSM Steaua ExiMBank vs BC SCM Timișoara – ora 18.00 U-BT Cluj-Napoca vs BCM…