- Primavara a venit mai devreme in anumite zone din Marea Britanie, dar acesta este un motiv de ingrijorare. Schimbarile climatice au facut ca plantele din Marea Britanie sa infloreasca, in medie, cu o luna mai devreme decat inainte, arata un nou studiu, iar asta ar putea duce la

- Romania are in prezent peste 4.000 de exemplare de urs, acest numar fiind avansat de specialisti, a declarat joi, la Brasov, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, care a mentionat ca in lunile urmatoare se va face o evaluare privind populatia de urs. "Am auzit azi o parere exprimata…

- Comunitatea Declic organizeaza, miercuri, un protest la sediul Curtii Constitutionale, solicitand judecatorilor sa declare neconstitutionala legea "care le permite vanatorilor sa impuste pasarile migratoare pana la extinctie". In fata institutiei va fi amplasat un copac inalt cu zeci de pasari origami,…

- „Nimeni nu se va mai putea dezvolta haotic, din perspectiva aceasta a noxelor. Toate blocurile noi fie se conecteaza la sistemul de termoficare, fie iși monteaza centrale proprii. De la blocurile cu minim șase apartamente va exista o singura centrala, nu șase centrale.Cu tendința de eliminare in viitor…

- Ca urmare a schimbarii politicilor de taxare si a volatilitatii monedelor internationale, Apple va ajusta preturile din App Store in anumite regiuni. Astfel, in Romania, preturile pentru e-books si audiobooks vor scadea, TVA-ul pentru carti in format digital fiind redus de la 19- la 5-. Vor fi insa…

- „Educația, protecția mediului și combaterea schimbarilor climatice sunt domenii esențiale, asupra carora decidenții politici inca se apleaca prea puțin”, spune Klaus Iohannis in timpul lansarii in dezbatere publica a Raportului „Educația privind schimbarile climatice și mediul in școli sustenabile”.…

- VIDEO: Raportul "Educația privind schimbarile climatice și mediul in școli" Foto: Arhiva. Educația este unul dintre pilonii îmbunatațirii raspunsului la schimbarile climatice pentru ca determina modificarea comportamentului uman, în sensul unei mai mari responsabilitați pentru protejarea…

- In Romania sunt inmatriculate mai multe mașini second hand, in comparație cu cele noi, spune ministrul Mediului. "Degeaba investim noi foarte mult si venim din partea statului cu acest sprijin catre cei care cumpara masini noi, daca pe partea cealalta inmatricularile se fac la liber", a declarat Tanczos…