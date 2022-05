Degetul rupt al unui poliţist valorează 2.000 de euro: iată socoteala magistraţilor! Degetul rupt al unui politist valoreaza 2.000 de euro. „Tariful" a fost stabilit de Curtea de Apel, la capatul unui proces in care un pieton a fost judecat pentru agresarea a doi politisti. „Iarba" pe care ieseanul o fumase pare sa-i fi dat puteri inzecite, fiind nevoie de interventia inca unui politist si a unui trecator pentru a fi imobilizat. Incidentul s-a petrecut in noiembrie 2020, cand doi politisti se aflau in patrulare pe soseaua Nicolina, indreptandu-se spre CUG. La intersectia dintre soseaua Nicolina si aleea Rozelor, cei doi au vazut un pieton traversand printre masini prin dreptul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

