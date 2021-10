Degetele Covid – complicația rară, apărută după infecția cu coronavirus Unii pacienți infectați cu coronavirus, dezvolta in zona degetelor de la picioare și de la maini, leziuni asemanatoare degeraturilor. Complicația asociata infectarii cu Sars-Cov-2, se numește „degetele COVID”. Aceasta pare a fi un efect secundar al trecerii corpului in etapa de aparare fața de virus. Afecțiunea poate aparea la orice varsta, mai des la copii […] The post Degetele Covid – complicația rara, aparuta dupa infecția cu coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

