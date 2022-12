Degenerescența maculară ar putea semnaliza un infarct sau AVC O boala comuna de ochi care poate duce la orbire ar putea fi un semn de avertizare pentru un viitor infarct miocardic sau AVC, arata un nou studiu. Cercetatorii de la Facultatea de Medicina Icahn, din New York, au descoperit intr-un nou studiu ca persoanele cu o forma de degenerescenta maculara legata de varsta (DMLV/AMD) au mai multe sanse de a dezvolta boli cardiovasculare. Descoperirea ofera speranta ca medicii ar putea crea programe de screening pentru problemele cardiace. „Pentru prima data, am reusit sa conectam aceste boli cardiovasculare specifice cu risc ridicat la o forma specifica de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

