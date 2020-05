Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a revenit marti in Parlamentul European, dupa aproape doua luni de absenta din motive de sanatate, informeaza politico.eu.Weber, care conduce cel mai puternic grup politic din legislativul european, a postat…

- Eurodeputati romani din principalele trei grupuri politice din Parlamentul European sustin ca fac tot posibilul pentru o cooperare buna cu autoritatile romane in contextul crizei noului coronavirus si sunt dispusi sa se implice in reprezentarea intereselor tarii la Bruxelles. Practic insa, aceasta cooperare…

- Liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, este absent din viata publica de peste sase saptamani din motive de sanatate, conform unor reprezentanti ai PPE, relateaza marti politico.eu. Grupul PPE nu a facut niciun anunt legat de absenta prelungita…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat joi ca deocamdata nu va inchide frontierele tarii sale, cum au facut alte state pentru a incetini pandemia de COVID-19, informeaza EFE, citata de Agerpres. "Am stabilit la aceasta ora trei coridoare pentru circulatia persoanelor si marfurilor. Nu…

- Sunt interzice toate calatoriile catre și de la Sofia Ministrul bulgar al Sanatații, Kiril Ananiev, a anunțat ca toate calatoriile catre și de la Sofia vor fi interzise pana la o notificare ulterioara, dupa o creștere a infecțiilor cu virusul COVID-19 in capitala. Interdicția de calatorie intra…

- Bulgarii vor trebui sa aiba acoperite nasul si gura cu o masca sanitara atunci cand ies din casa incepand de duminica, masura menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada Pastelui, transmite AFP.

- Premierul indian Narendra Modi, presedintele Ram Nath Kovind si alti reponsabili politici de rang inalt vor avea salariile reduse cu 30% in acest an, pe fondul epidemiei de COVID-19 si al consecintelor asupra economiei, transmite luni Reuters, citand un ministru de la New Delhi.

- Grecia a blocat orice cerere de azil noua pentru luna urmatoare, dupa ce Turcia „a deschis porțile”, pentru migranții care sa calatoreasca în UE, relateaza BBC.Anterior, oficialii greci precizasera ca au oprit aproape 10.000 de migranți care aveau intenția de a traversa frontiera…